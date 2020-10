Hofer Filmtage 2020: Verleihung des VGF-Nachwuchsproduzentenpreis

Den Nachwuchs fördern – Das ist auch das Motto der Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken, kurz VGF. Während der Hofer Filmtage, die momentan in Hof stattfinden, hat also heute wieder jemand den VGF-Nachwuchsproduzentenpreise bekommen. 60.000 Euro zur freien Verfügung gehen in diesem Jahr an Lena Vurma von der deutschen Film und Fernsehakademie Berlin:

Ihr Film „Adventures of a Mathematician“ – handelt vom Leben des polnischen Mathematikers Stan Ulan und seiner entscheidenden Rolle in der Entwicklung der ersten Atombombe. Seit 2018 wird er im Rahmen der Hofer Filmtage verliehen.