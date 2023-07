In wenigen Wochen stehen die Sommerferien an. Die Schüler können sich also langsam Gedanken machen, was sie unternehmen möchten. In der Stadt Hof gibt es dieses Jahr wieder den kostenlosen Ferienpass für Kinder zwischen sechs und 17. Darin findet ihr Gutscheine für das Hofer Freibad, für das Kino oder den Hofer Zoo. Ab heute (8 Uhr) könnt ihr den Ferienpass online buchen. Das geht bis zum 12. Juli. Den Link dazu und weitere Infos zum Hofer Ferienpass findet ihr hier.