Hofer Ferienpass: Noch 80 Stück übrig

Die Kinder und Jugendlichen in Bayern sind schon ganz aufgeregt, in wenigen Wochen sind Sommerferien. Die kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof hat wieder ein Ferienprogramm zusammengestellt, dass den Schülern auch nicht langweilig wird. Circa 80 Ferienpässe sind noch übrig. Die kostenlosen Pässe könnt ihr bis Freitagmittag (16.7., 12 Uhr) online beantragen. Das Angebot gilt für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren, die in der Stadt Hof wohnen. Wenn ihr den Ferienpass habt, kosten zum Beispiel die Tickets fürs Kino weniger und ihr bekommt Freikarten fürs Hofer Freibad.

Zum Ferienpass geht’s hier.