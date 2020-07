Hofer Ferienpass: Ab heute reservierbar

Ferienspass in der Corona-Krise. Während des Lockdowns ist das für viele bestimmt nicht vorstellbar gewesen. Durch die bessere Infektionslage und die damit verbundenen Lockerungen, ist jetzt aber doch einiges möglich. In Hof können sich die Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 17 Jahren ab heute (MO,06.07.) jetzt den Ferienpass reservieren. Die Stadt Hof stellt maximal 700 solcher zur Verfügung. Mit dem Hofer Ferienpass können die Kids viele Angebote nutzen. Oftmals bekommen sie freien oder vergünstigten Eintritt in die verschiendenen Ferienangebote der Region. Wie die Online-Reservierung funktioniert, findet ihr hier. Man kann sich noch bis zum 17.Juli einen Pass reseriveren. Bis dahin wird den Berwerbern mitgeteilt, ob und wann sie sich den Ferienpass im Kinder- und Jugendzentrum Q abholen können.