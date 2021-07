Hofer Ferienpass 2021: Ab heute beantragen

Sechs Wochen Sommerferien stehen vor der Tür. Die wollen natürlich auch gut gefüllt sein. Die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof bietet dafür auch heuer wieder den Ferienpass an. Kinder und Jugendliche können damit zum Beispiel beim Eintritt ins Kino oder den Attraktionen am Untreusee sparen. Den kostenlosen Ferienpass können seit heute alle jungen Menschen in der Stadt beantragen und ihn bis Ende Juli im Jugendzentrum Q abholen. Es ist auch möglich, eine Tagesfahrt in einen Erlebnis- oder Freizeitpark oder eine Busferienkarte dazuzubuchen.

Auch der Landkreis Wunsiedel bietet seinen Jugendsommerpass heuer wieder an. Den bekommen die Schülerinnen und Schüler diesmal direkt in der Schule.

Mehr Infos zum Ferienpass unter: www.kjb.stadt-hof.de

Beantragungsfrist: 05. Juli (8 Uhr) – 16. Juli (12 Uhr)

Abholung im Jugendzentrum „Q“: 19. Juli – 29. Juli

Wer sich den Jugendsommerpass zuschicken lassen möchte, schreib einfach eine E-Mail an Kreisjugendpfleger Martin Reschke oder ruft an mit Angaben zu Name, Anschrift, Alter und Schule: martin.reschke@landkreis-wunsiedel.de oder 09232 80 208. Gültig ist der Jugendsommerpass vom 31.07. bis 13.09.2021.