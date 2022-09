Hofer Ferienausschuss: Tempo-30-Zonen und Stromladesäulen beschlossen

Schon seit vielen Monaten sind die Preise für Strom und Gas sehr hoch. Nach Experten-Einschätzungen werden sie in Zukunft auch noch (…)

Erneuerbare Energiequellen in der Stadt Hof: CDU- und SPD-Stadtratsfraktionen fordern PV-Ausbau

Ferienausschuss in Hof: Stadtwerke-Chef präsentiert mögliches Energiesparkonzept

Ein halbes Jahr Ukraine-Krieg: Integration von Geflüchteten läuft

Ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile. Seitdem sind auch viele Geflüchtete zu uns in die Region gekommen. In (…)