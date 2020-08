Hofer Ferienausschuss: In der Stadt entstehen zwei neue Tempo 30 Zonen

Der Ferienausschuss vom Hofer Stadtrat hat gestern lange getagt. Die Generalsanierung des Waldorfkindergarten und der Krippenneubau werden finanziell unterstützt. Aber nicht nur das hat der Ausschuss beschlossen: Hof bekommt außerdem zwei neue Tempo-30-Zonen. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

In der Ludwigstraße wird außerdem eine überdachte Fahrradabstellanlage entstehen. Sie hat Platz für zehn Fahrräder. Gegenüber, bei der Tourist-Info, soll es dann auch eine Ladestation für E-Bikes geben. Aber auch die Stadt selbst tritt in die Pedale: Für den kommunalen Ordnungsdienst und die städtischen Mitarbeiter schafft man Pedelecs an, so Döhla gegenüber Radio Euroherz abschließend.