Hofer Fastenticket endet: Nur wenige steigen auf Bus um

Hof muss in den kommendenden Jahren sparen. Durch die Corona-Krise ist das sehr schwierig. Und so wächst der Schuldenberg heuer wohl (…)

Bauarbeiten in der Dr.-Enders-Straße in Hof: Fahrbahn verengt

An der Großbaustelle Ernst-Reuter-Straße in Hof gehen die Bauarbeiten in der kommenden Woche weiter. Im vergangenen Jahr ist dort unter (…)