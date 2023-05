Hofer Fabrikzeile: Seniorenwohnen und Eigentumswohnungen

Das Blaue Haus: Für manche eine letzte Erinnerung an die goldenen Zeiten des Textilstandorts Hof. Für die anderen ein Dorn im Auge: Das ehemalige Industriegebäude verfällt immer weiter. Daneben liegt eine ungenutzte Freifläche: Das ist schon seit Jahrzehnten das prägende Bild in der Fabrikzeile. Nicht mehr lange. Der Hofer Stadtrat hat den Bebauungsplan entsprechend der Pläne eines Berliner Investors geändert. Für mehrere Millionen möchte der Seniorenwohnungen an der Fabrikzeile errichten. Dazu Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Bedeutet dann natürlich auch den Abriss für das Blaue Haus in der Fabrikzeile.