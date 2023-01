Hofer Fabrikzeile: Polizei trainiert verschiedene Szenarien

Ein großes Polizeiaufgebot ist heute in die Fabrikzeile nach Hof angerückt. Der Grund ist aber kein Einsatz gewesen, sondern eine Polizeiübung. Wie es auf Nachfrage vom Polizeipräsidium Oberfranken heißt, haben geschlossene Einheiten aus Bayreuth und von der Bereitschaftspolizei Nürnberg Szenarien für lebensbedrohliche Einsatzlagen geprobt. Dafür haben sie im blauen Haus, einem leerstehenden Industriegebäude, trainiert. Solche Übungen finden regelmäßig an verschiedenen Standorten statt, so die Polizei.