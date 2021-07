Hofer Eventbeleuchtung: Mögliche Einschränkungen in der Innenstadt

In dieser Woche müsst ihr vielleicht mit ein paar Behinderungen rechnen, wenn ihr durch die Hofer Altstadt lauft. Die Stadt lässt nämlich die Eventbeleuchtung richten. Die vier Masten, die zum Beispiel das Hof-Logo auf den Boden projizieren, werden gewartet. Die Stromzuführung wird geändert, dann wird die Beleuchtung wieder in Betrieb genommen. Bis Freitag (9.7.) kann es also sein, dass es zu Einschränkungen für euch Fußgänger kommt – wenn die zuständige Elektrofirma und die Stadtwerke Hof zum Beispiel mit dem Hubsteiger arbeiten.