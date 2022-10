In Hof hat es am Nachmittag auf der Ernst-Reuter-Straße gekracht. Wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage mitteilt, sind zwei PKW an dem Unfall beteiligt. In den Fahrzeugen haben jeweils zwei Personen gesessen. Sie sind alle leicht verletzt ins Krankenhaus gekommen. Wegen des Berufsverkehrs müsst ihr aktuell noch mit Stau im Bereich der Ernst-Reuter-Straße Ecke Stephan-Straße rechnen.