Hofer Eltern stellen Fragen: Michael Piazolo schickt Pressesprecher vor

Wenn es um die Schulsituation im Hofer Land geht, dann liegt den Eltern viel auf dem Herzen. Wenn sich die Corona-Zahlen so weiterentwickeln, dann dürfen frühestens am Mittwoch die Grundschulen zum ersten Mal seit Weihnachten wieder in den Wechselunterricht. Der Hofer Landtagsabgeordnete Klaus Adelt hat deshalb den bayerischen Kultusminister Michael Piazolo darum gebeten, sich den Sorgen und Fragen der Eltern persönlich zu stellen. Piazolo hat das abgelehnt – dafür im Gegenzug einem persönlichen Treffen mit dem Abgeordneten zugestimmt. Aber auch dazu ist es nicht gekommen. Denn nicht der Kultusminister ist zum Termin erschienen, sondern nur sein Pressesprecher. Grund dafür sei laut Adelt, dass er Piazolo dafür kritisiert hatte nicht persönlich mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Jetzt hat Adelt die rund 80 Fragen zu parlamentarischen Anfragen zusammengefasst und schickt sie so ans Kultusministerium.