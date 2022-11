Hofer Eisteich: Stadt bestätigt den Start der Eisbereitung

Wir hatten bereits im Vorfeld berichtet, dass die Eisbereitung am Hofer Eisteich wohl schon begonnen hat und damit auch die Saison demnächst starten kann. Nun kam auch die endgültige Bestätigung von der Stadt Hof. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, konnte die Vorbereitung am Montag losgehen. Einer der vier erkrankten Eismeister ist nämlich aus dem Krankenstand zurückgekehrt. Anfang nächster Woche soll dann das Eisweißen stattfinden. Das heißt, eine Fachfirma färbt das Eis ein und zieht die Linien. Das dauert dann nochmal rund eine Woche, sodass die Saison voraussichtlich Mitte Dezember starten kann. Einen genauen Termin will die Stadt noch mitteilen.