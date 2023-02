Hofer Eisteich: Sonder-Öffnungszeiten in den Ferien

Die Temperaturen sind zwar nicht mehr wirklich winterlich, aber vielleicht wollt ihr ja trotzdem nochmal eure Runden auf dem Hofer Eisteich drehen. In den Faschingsferien gibt es gesonderte Öffnungszeiten. Am Rosenmontag bleibt der Eisteich geschlossen. Am Faschingsdienstag haben alle Kostümierten zwischen 14 und 16 Uhr sogar freien Eintritt. Am Freitag erwartet euch ab 18 Uhr eine Eisdisco.

Hier der Überblick über alle Öffnungszeiten:

Samstag, 18.2.2023: 14 – 16 Uhr, 18 -20 Uhr

Sonntag, 19.2.2023: 11 – 13 Uhr, 14 – 16 Uhr

Rosenmontag, 20.2.2023: geschlossen

Dienstag, 21.22023: 14 – 16 Uhr

Mittwoch, 22.2.2023: 14 – 16 Uhr

Donnerstag, 23.2.2023: 12 – 14 Uhr, 16 bis 18 Uhr

Freitag, 24.2.2023: 14 – 16 Uhr, 18 – 22 Uhr

Samstag, 25.2.2023: 14 – 16 Uhr, 18 – 20 Uhr

Sonntag, 26.2.2023: 11 – 13 Uhr, 14 – 16 Uhr