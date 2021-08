Hofer Eisteich: Schwimmverein veranstaltet Sonderimpfaktion

Wie viele Menschen haben sich in Deutschland wirklich schon gegen das Corona-Virus impfen lassen? Diese Frage stellt sich aktuell der Intensivmediziner-Verband und fordert eine repräsentative Umfrage. Die könnte laut dem Chef der Intensivmediziner Marx auch das Vertrauen in die Impfkampagne stärken. Im Landkreis Wunsiedel sind bisher knapp 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Stadt und Landkreis Hof sind es 64 Prozent.

Damit es mit den Impfungen weiter vorangeht, macht euch der Schwimmverein Hof morgen ein Sonder-Impfangebot. Ihr könnt euch zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Gaststätte Am Eisteich mit Biontech oder Johnson&Johnson impfen lassen. Vorher anmelden müsst ihr euch nicht.