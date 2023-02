Hofer Eisteich: Sanierungsarbeiten sind im Sommer geplant

Am Sonntag endet die Saison am Hofer Eisteich. Die Stadt Hof zieht trotz Einschränkungen ein positives Fazit und spricht von 16.000 Besuchern. Wegen Energiesparmaßnahmen der Stadt ist die Saison kürzer ausgefallen. Außerdem waren zunächst alle Eismeister krank, bis es Mitte Dezember doch losgehen konnte. Eine weitere Herausforderung am Eisteich sind die Sanierungsarbeiten am Pavillon. Die Stadt hat Wasserrohrbrüche festgestellt. Ein Versicherungsfall, sagt Sven Vogt vom Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Hof.

Vogt hofft, dass die Arbeiten dann im Sommer stattfinden und bis zur nächsten Saison abgeschlossen sind. Schlittschuhfahren am Eisteich könnt ihr noch bis Sonntag.