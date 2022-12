Hofer Eisteich: Saisonstart am Freitag!

Der Hofer Eisteich startet doch noch vor Weihnachten in die Saison: Die Personalsituation bleibt zwar angespannt, aber der Betrieb ist mit kleineren Einschränkungen möglich, schreibt die Stadt Hof. Zuvor waren alle vier Eismeister wegen Krankheit ausgefallen. Und ohne sie war es nicht möglich die Eisfläche vorzubereiten. So war die Stadt zuletzt von einem Saisonstart erst Ende des Jahres ausgegangen.

Am 16.12.2022 beginnt die Eislaufsaison mit dem Nachmittagslauf von 14:00 bis 16:00 Uhr. Der Abendlauf fifindet von 18:00 bis 20:00 Uhr statt.

Die Betriebszeiten umfassen Mittwoch bis Sonntag. Montag und Dienstag bleibt die Anlage geschlossen. Nach den Weihnachtsferien soll es – wenn es die Situation erlaubt – auch mit dem Schulsport wieder losgehen. Die allgemeinen Öffnungszeiten sowie die Sonderöffnungszeiten während der Weihnachtsferien gibt es unter www.eisteich.de

Vor dem Saisonstart gibt es einen Ticketvorverkauf: Die Kasse ist von Dienstag, 13.12.2022, bis Donnerstag, 15.12.2022, jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr besetzt. Hier können alle Tickets und Leistungen erworben werden. Einzeltickets sind nicht an einen bestimmten Tag gebunden und haben bis zum Ende der Eislaufsaison Gültigkeit. An den Betriebstagen öffnet die Kasse 30 Minuten vor den jeweiligen Eislaufzeiten. Noch ein kleiner Hinweis für Jahreskarteninhaber: die Jahreskarten, die in der

letzten Saison erworben wurden, werden bis zum Ende der diesjährigen Saison (Ende Februar) verlängert.