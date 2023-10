Hofer Eisteich: Saison-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Keine Eismeister da und dann auch noch Reparaturen und Energiesparmaßnahmen – die vergangene Saison am Hofer Eisteich lief nicht ganz so, wie geplant. Dieses Jahr soll das anders werden. Deshalb sind unter anderem zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, erklärt Sven Vogt vom Fachbereich für Sport und Freizeit der Stadt Hof. Die Mitarbeiter stecken auch mitten in den Vorbereitungen für die Eislaufsaison:

… so Sven Vogt.

Wenn das Wetter mitspielt soll die Eislaufsaison dann bis in den März 2024 dauern.

Alle Infos zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten am Eisteich gibt’s hier.