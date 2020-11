Hofer Eisteich: Planungen für zweiten Bauabschnitt abgeschlossen – Baustart 2021

Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns muss auch der Eisteich in Hof noch eine Weile auf den Saisonstart warten. Während also auf dem Eis Stillstand herrscht, kommt zumindest an anderer Stelle Bewegung in das Gelände. Dort sind ja für die Zukunft noch eine Pumptrack- und Skateanlage geplant. Wie die Stadt Hof jetzt mitteilt, sind die Planungen für diesen zweiten Bauabschnitt abgeschlossen

Beteiligt war daran übrigens auch die Hofer Skater- und Biker-Community. Im kommenden Jahr rollen auf dem Areal also wieder die Bagger. Wie es dort nach den Bauarbeiten mal aussehen soll, könnt ihr euch auf euroherz.de anschauen. Die Anlage wird jedenfalls Bereiche für alle Alters- und Erfahrungsstufen haben, außerdem wird es auf einer Fläche Fitnessgeräte geben. Das sei ideal für jeden, der seine Laufrunde entlang der Saaleauen oder durch den Theresienstein mit Fitnessübungen an den Geräten verbinden möchte, erklärt die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Abrunden werden das Gelände verschiedene Sitzgelegenheiten, ein Pavillion und allgemein optische Verschönerungen.