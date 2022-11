Hofer Eisteich: Neben Personalengpass auch Wasserschaden

Weil die Eismeister länger krank sind, kann der Hofer Eisteich noch nicht Anfang Dezember öffnen. Das hat die Stadt Hof mitgeteilt. Die Stadt sucht nach einer Lösung, um den Eisteich zum Ende des Jahres zu öffnen. Doch der Personalmangel ist nicht das einzige Problem derzeit. Auch wenn es laut der Stadt voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Betrieb hätte: Am Hofer Eisteich gibt es Arbeiten wegen eines Wasserschadens.

Ein Abwasserrohr in der Wand zwischen der Herrentoilette und dem Vorraum der Besucher-WCs- im Pavillion hat zu dem Wasserschaden geführt, heißt es aus der Stadt Hof. Hier war wohl ein Dichtungsring an einer Verbindung verschoben. Die Stadt geht davon aus, dass der Schaden schon seit 2018 besteht. Seitdem ist also stetig Fäkalwasser ausgetreten und hat sich in den Trockenbauwänden und in der Dämmung des Estrichs verteilt. Nun werden die Trockenbauwände zurückgebaut, um den Schimmel zu entfernen. Bis auf die Kasse sind alle Räume des Pavillions betroffen, heißt es aus der Stadt. Außerdem gibt es einen weiteren Schaden. Eine undichte Wasserleitung in der Küche der ehemaligen Pistenbar erschwert die Arbeiten weiter. Die Versicherung muss hierzu eventuell erneut einen Gutachter beauftragen. Die Trocknung der Räume dauert zirka drei Wochen. Wie lange die Sanierung dauert ist unklar.