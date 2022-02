Hofer Eisteich: Bis Freitag geschlossen

Viele fiebern ja schon auf den März hin, wenn offiziell der Frühling beginnt. Andere genießen den Winter beim Ski- und Schlittenfahren im Fichtelgebirge oder Frankenwald. Und wer aus der Stadt nicht rauskommt, der dreht eben am Hofer Eisteich seine Runden auf den Schlittschuhen.

Allerdings müsst ihr darauf in dieser Woche verzichten. Krankheitsbedingt ist zu wenig Personal am Eisteich da. Daher muss er bis Freitag (11.02.) geschlossen bleiben. Das teilt die Stadt Hof mit. Erst kurzfristig entscheidet sich dann, ob der Eisteich am Wochenende wieder öffnen kann.