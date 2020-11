Hofer CSU: Strafantrag wegen Steuerhinterziehung

Hat die CSU in Hof Steuern hinterzogen? Das muss aktuell die Staatsanwaltschaft klären, wie die Frankenpost heute berichtet. Es liege ein Strafantrag gegen Wolfgang Fleischer als CSU-Stadtratsvorsitzender und gegen Vorstände der CSU-Kreistagsfraktion vor. Wer Anzeige erstattet hat und welcher Anwalt denjenigen vertritt, bleibt unbekannt. Neben der möglichen Steuerhinterziehung gehe es außerdem darum, ob die Mitglieder gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. Der Vorwurf: Die CSU Mitglieder vom Kreisverband Hof Stadt sollen für ihren Listenplatz bei der Wahl Geld bezahlt haben – und zwar bis zu 1300 Euro, so die Zeitung. Plötzlich steht auch wieder der ehemalige Oberbürgermeister Harald Fichtner im Fokus und auch die jetzige OB Döhla: Fichtner habe unter anderem ein Einladungsschreiben der CSU Kreisverband Hof Stadt zur Kandidatennominierung unterschrieben – in der Funktion als OB. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, müsse die jetzige Oberbürgermeisterin Eva Döhla prüfen, ob die komplette Kommunalwahl rechtlich in Ordnung gewesen ist, so die Zeitung weiter.