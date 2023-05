Die Hofer CSU stellt sich neu auf: Jochen Ulshöfer war bisher Vorsitzender des CSU-Kreisverbandes Hof-Stadt. Den Posten räumt Ulshöfer nun, aus beruflichen Gründen, teilt der Kreisverband mit. Mittwoch in einer Woche (24. Mai) soll eine Mitgliederversammlung seinen Nachfolger wählen. Einen Wunschkandidaten hat die Partei auch schon. Der Vorstand will Jochen Pfaff aus Jägersruh zur Wahl vorschlagen. Pfaff sei bereits seit vielen Jahren in der Hofer CSU aktiv.