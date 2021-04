Hofer Corona-Politik: Grüne fordern Testpflicht

Hof ist bundesweiter Spitzenreiter, was die Corona-Inzidenz betrifft. Heute liegt der Wert bei 587. Mit dem Impfen geht es hier zwar schneller als anderswo, bis genügend Menschen geimpft sind, dauert es aber noch ein ganzes Stück. Als zweite wichtige Säule dient das Testen. Geht es nach den Grünen im Hofer Stadtrat, ist da noch mehr drin. In einem Antrag fordern sie eine allgemeine Testpflicht in der Saalestadt. Heißt also: Nur mit einem negativen Testergebnis geht es zum Friseur, Arzt oder Einkaufen, zur Arbeit oder in den Gottesdienst. Dafür fordern die Grünen noch mehr Testmöglichkeiten und dass geschulte Kräfte, Tests in Firmen und Schulen durchführen. Die Gurgeltests sollten außerdem überall in der Notbetreuung zum Einsatz kommen. Abschließend fordern die Grünen konsequente Kontrollen der Corona-Regeln. Nicht nur während der Woche in der Innenstadt, sondern auch am Wochenende am Untreusee zum Beispiel.