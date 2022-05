Hofer Bismarckturm: Sanierung so massiv wie das Bauwerk selbst

Kantig, schnörkellos und aus massiven Steinquadern gebaut: Ähnlich wie ein mittelalterlicher Bergfried steht der Bismarckturm auf einer Anhöhe am Hofer Rosenbühl. Vielen Hofern liegt das Denkmal sehr am Herzen.

So massiv wie der Baustil sind auch die Kosten für die angepeilte Sanierung. Das ist jetzt im Bauausschuss der Stadt Hof deutlich geworden. Die Stadträte haben sich das Gutachten eines Sachverständigen angehört. So würde die Instandsetzung der Betontreppe geschätzt 90.000 Euro kosten, neue Fugen sogar 100.000 Euro. Hinzukommen Feuchtigkeitsschäden, der Putz muss abgetragen werden und die Fenster sind für die Belüftung nicht geeignet.

So Oberbürgermeisterin Eva Döhla nach der Bauausschuss-Sitzung.

Neben der Finanzierung und Planung gibt es aber eine dritte Aufgabe, die es unter den Hofer Stadträten zu diskutieren gilt. Nochmal Eva Döhla: