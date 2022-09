Hofer Bayern gewinnen erstmals, 1. FFC Hof verliert zum Auftakt: Die Fußball-Ergebnisse

Einen 3:0 Erfolg hat der FC Eintracht Münchberg am Samstag gefeiert. Zuhause konnten sich die Münchberger gegen den SV Unterreichenbach durchsetzen und stehen auf Tabellenplatz 5 der Landesliga Nord.

Ebenfalls erfolgreich war die Spielvereinigung Bayern Hof am Samstag. Im elften Versuch hat es doch geklappt mit einem Sieg in der Bayernliga Nord. Mit 3:1 haben die Hofer an der Grünen Au gegen den TSV Großbardorf gewonnen. Damit steht die Spielvereinigung mit 6 Zählern nur noch auf dem vorletzten Platz, allerdings mit 5 Punkten Abstand zum 16. SpVgg SV Weiden (11 Punkte).

Weniger glücklich lief das Auftaktspiel für die Frauen des 1. FFC Hof. Zum 1. Spieltag in der Regionalliga Süd hatten die Hoferinnen noch spielfrei. Nun zum 2. Spieltag also der Saisonauftakt. Den hat der 1.FFC Hof am Sonntag am Ende aber deutlich mit 0:4 zuhause gegen die Kickers Offenbach verloren. Die Hoferinnen stehen damit auf dem letzten Platz.