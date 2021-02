Hofer Baugebiet ‚Am Rosenbühl‘: freie Grundstücke vorhanden

Um sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen, braucht es neben dem nötigen Kleingeld entsprechende Grundstücke. In Hof zum Beispiel am Rosenbühl. Das dortige Baugebiet war zunächst überbucht, dann mussten viele potentielle Bauherren auf die Warteliste. Aktuell gibt es wieder einige freie Grundstücke. Laut Baudirektor Stephan Gleim seien zwar alle städtischen Grundstücke im neuen Baugebiet verkauft, der Verkauf der Erbpacht-Grundstücke der Hospitalstiftung verlaufe dagegen eher schleppend. Erst etwa 40 Prozent der zur Verfügung stehenden Plätze sei vergeben, so Gleim in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt.