Hofer Azubis haben ausgelernt: Fast 300 neue Fachkräfte

Mit dem Fichtelgebirge vor der Tür und zahlreichen Steinbrüchen in der Region, könnte man meinen, Steinmetz sei ein gängiger Beruf in (…)

Gemeinde Regnitzlosau: Viele Ortsteile aktuell ohne Wasser

In einigen Ortsteilen der Gemeinde Regnitzlosau habt ihr aktuell kein Wasser. Grund ist ein Wasserrohrbruch an der Hauptleitung in (…)