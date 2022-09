Hofer Ausbildungsmesse: Vielfältige Berufschancen in Hochfranken

Wer im Moment einen Handwerker braucht, kann sich auf einige Wochen Wartezeit einstellen. Nicht, weil die Handwerker keine Lust haben, sondern weil es am Nachwuchs fehlt. Über eine Ausbildung im Handwerk oder einen der anderen Berufe, die ihr in Hochfranken erlernen könnt, könnt ihr euch am 15. Oktober bei der Hofer Ausbildungsmesse in der Freiheitshalle informieren. Organisatorin Lena Ritter von den Wirtschaftsjunioren Hof zum Angebot:

Die Hofer Ausbildungsmesse richtet sich an Schüler der vorletzten Schulklassen, damit diese noch genügend Zeit haben, sich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten. Sie können mit den Unternehmen und Betrieben sprechen und vielleicht auch schon erste Praktika oder Vorstellungsgespräche vereinbaren.