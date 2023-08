Hofer Ausbildungsmesse: Anmeldeschluss für Unternehmen naht

Wer bis zum Schulabschluss nur noch ein oder zwei Jahre Zeit hat, überlegt sich schon langsam, was er nach der Schule machen will. Inspiration gibt es auch dieses Jahr wieder auf der Hofer Ausbildungsmesse. Sie findet am 7. Oktober in der Freiheitshalle in Hof statt. Für Unternehmen sind solche Messen auch eine gute Gelegenheit, um Nachwuchs zu gewinnen. Wer dieses Jahr als Aussteller dabei sein will, muss sich aber beeilen. Anmeldeschluss ist der 1. September. Die Verantwortlichen rechnen mit 3.000 Schülerinnen und Schülern aus der Region.

