Hofer Ausbildungsmesse: Anmeldefrist für Aussteller endet

Am Donnerstag (1.9.) starten wieder viele junge Menschen ihre Berufsausbildung. Andere haben bis zum Ausbildungsstart noch etwas Zeit und wissen vielleicht auch nicht, was sie später mal machen wollen. Eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren, sind Ausbildungsmessen. Eine solche findet Mitte Oktober (15.10.) auch wieder in der Hofer Freiheitshalle statt. Betriebe und Einrichtungen aus der Region können sich nur noch heute für einen Stand anmelden. Die Verantwortlichen rechnen mit etwa 3.000 Schülern, die die Messe besuchen werden.