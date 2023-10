Hofer Asphaltierungsprogramm: Busse umfahren Breslaustraße

Jedes Jahr nutzt die Stadt Hof die Urlaubszeit im Sommer, um die Straßen zu sanieren, wenn nicht so viel Verkehr wie sonst fließt. Das sogenannte Asphaltierungsprogramm geht für dieses Jahr langsam in den Endspurt. Ab heute ist die Breslaustraße an der Reihe. Sie ist bis Mittwoch für die Bauarbeiten teilweise gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr, teilen die Stadtwerke Hof mit. Die Stadtbusse können in dieser Zeit die Haltestellen Breslaustraße und Pinzigweg nicht anfahren. Als Ersatz dienen die Haltestellen Jägerzeile, Pinzig und Danzigstraße.