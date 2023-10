Hofer Altstadt: Streit wegen Falschparkens eskaliert

In der Hofer Altstadt sind am Abend mehrere Männer aneinander geraten. Einen 33-Jährigen hat es gestört, dass ein Auto in der Fußgängerzone geparkt hat. Er hat angedeutet, gegen das Auto zu treten. Daraufhin sind der 33-Jährige und der Fahrer des Autos in Streit geraten. Ein Freund des Autofahrers hat sich eingeschaltet. Er hat dem 33-Jährigen mit dem Knie gegen den Oberschenkel geschlagen. Außerdem hat er gedroht, seine Waffe zu holen und auf ihn zu schießen. Die hinzugerufene Polizei hat Anzeige aufgenommen, unter anderem wegen Bedrohung. Eine Waffe haben die Polizisten bei dem Mann aber nicht gefunden.