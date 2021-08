Hofer Altstadt: New Yorker-Filiale feiert Eröffnung

Vielleicht habt ihr das auch schon öfter im Familien- oder Bekanntenkreis gehört: „In Hof ist es schwierig, was zum Anziehen zu finden.“ Möglicherweise wird der ein oder andere ab sofort ja in einem neuen Geschäft fündig. Heute eröffnet nämlich eine Filiale der Modekette New Yorker im ehemaligen Kaufhof-Gebäude. Im unteren Bereich des neuen Dormero-Hotels werden gleich mehrere Geschäfte einziehen. Eine H&M Filiale hat schon seit einiger Zeit geöffnet. Wann das 4-Sterne-Hotel mit seinen über 100 Zimmern in der Hofer Altstadt eröffnet, ist bisher noch nicht bekannt.