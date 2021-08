Hofer Altstadt: Mehr Leben im ehemaligen Kaufhof-Gebäude

Die Bauzäune in der Hofer Altstadt sind weg, dafür kommt jetzt eine große Glasfassade mit klaren Farben zum Vorschein: Das ehemalige Kaufhof-Gebäude sieht mittlerweile hochmodern aus. Das neue Hotel ist zwar noch nicht fertig, dafür ist die Modekette H&M schon seit einigen Monaten in das Erdgeschoss und den ersten Stock eingezogen – am kommenden Donnerstag folgt noch ein Bekleidungsgeschäft: NEW YORKER zieht gleich neben H&M ein. Dann steht die nächste Eröffnung an. NEW YORKER hat seinen Sitz in Braunschweig und will vor allem eine jüngere Zielgruppe ansprechen.