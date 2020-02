Hofer Altstadt: Mann onaniert in Geschäft

Gestern Nachmittag hat eine Verkäuferin in der Hofer Altstadt einen Mann bemerkt, der sein Geschlechtsteil in der Hand gehalten und daran herum manipuliert hat. Als die Frau ihn darauf angesprochen hat, hat er das Geschäft in Richtung Pfarr verlassen. Die Polizei Hof sucht jetzt nach Zeugen. Eine genaue Beschreibung des Mannes findet ihr auf hier:

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 165 cm groß und schlank. Bekleidet war er mit dunkler Wollmütze, einem Tuch um den Hals, einer dunklen Jacke und blaue Jeans.

Polizei Hof Tel.-Nr. 09281/704-0