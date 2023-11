Hofer Altstadt: Autofahrer schläft ein und landet in Laden

Am Steuer eingeschlafen und im Geschäft wieder aufgewacht: Das ist gestern Mittag einem 38-jährigen Autofahrer in der Hofer Altstadt passiert. Auf der Höhe des Oberen Tors hat es ihm die Augen zugezogen. Das führerlose Fahrzeug ist daraufhin nach links von der Fahrbahn abgekommen, über den Gehweg gefahren und schließlich am Hauspfeiler eines Geschäfts zum Stehen gekommen. Insgesamt ist ein Sachschaden von ca. 5000 Euro entstanden. Dem schlafenden Fahrer ist aber nichts passiert. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto abholen. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Noch an Ort und Stelle musste er seinen Führerschein abgeben.

Das könnte Sie auch interessieren

Umgestaltung der Hofer Innenstadt: Ergebnisse aus Bürgerworkshops vorgestellt

Die Hofer Innenstadt soll schöner werden. Die Stadt hat ein Nürnberger Planungsbüro bei der Hand, das sich um die Umgestaltung der (…)

Mann bedroht Passanten: Festnahme in Hofer Innenstadt

In Hof hat ein Mann am Abend Passanten bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Begleitung einer Frau vom Schützenweg in (…)

Vom Ladendetektiv belauscht: Ladendiebe in Hofer Altstadt gestoppt

Die Polizei und ein Ladendetektiv haben in der Hofer Altstadt zwei mutmaßliche Ladendiebe gestoppt. Die beiden waren in einem (…)

Filmtage-Förderverein: Spendenaktion heute beim Wärschtlamo

In anderthalb Wochen treffen sich wieder Filmfreunde in den Hofer Kinos. Am 24. Oktober beginnen die Hofer Filmtage. Seit 21 Jahren (…)

Wegen fehlender Finanzierung: Neue Sitzmöbel in Hof verzögern sich

Seit dem Frühjahr stehen in der Hofer Ludwigstraße die Bänkla zum Waafn. Mehr Sitzmöglichkeiten sollen die Innenstadt als Einkaufsstadt (…)

Hofer Altstadt: Streit wegen Falschparkens eskaliert

In der Hofer Altstadt sind am Abend mehrere Männer aneinander geraten. Einen 33-Jährigen hat es gestört, dass ein Auto in der (…)