Morgen (Sonntag) steht der Fahrplanwechsel beim Bahnverkehr an. Die HofBus GmbH passt ab Montag die Fahrpläne der Stadtbusse an. Dafür gibt es neue Fahrplanhefte. Die bekommt ihr unter anderem im Rathaus, der Tourist-Info und an den Fahrkarten-Vorverkaufsstellen. In dem Heft findet ihr das Stadtbusangebot, die Fahrzeiten der Schulbusse und die Regionalbuslinien. Auch die wichtigsten Bahnverbindungen findet ihr darin.

Die Fahrplanänderungen der HofBusse findet ihr hier.