hofbrauchthelden: Fünf Medizinstudenten mittlerweile Stipendiaten des Landkreises Hof

Es dürfte mittlerweile überall bekannt sein, dass wir einen relativ hohen Altersdurchschnitt in der Region haben. Das ist leider auch unter den Medizinern hier der Fall, viele werden in absehbarer Zeit in Rente gehen – oft ohne, dass ein Nachfolger in den Startlöchern steht. Diejenigen, die von hier zum Medizinstudium an eine Uni gehen, kommen auch nicht unbedingt zurück. Deswegen hat der Landkreis Hof ja ein spezielles Stipendienprogramm mit dem Namen #hofbrauchthelden ins Leben gerufen, um junge Ärzt_innen in die Region zu locken. Zwischen 300 und 500 Euro zahlt er dafür monatlich während des Studiums. Mittlerweile bekommt schon ein fünfter junger Mensch dieses Stipendium. Franziska Riedl stammt aus der Region, hatte in Naila bereits ein Pflegepraktikum am Klinikum absolviert und studiert aktuell in Wittenberg. Für die Zeit nach dem Studium hat sie sich dazu verpflichtet, im Hofer Land zu praktizieren. Wer auch Interesse an dem Stipendienprogramm hat, findet hier einen Link.