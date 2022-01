HofBad und HofSauna: Ab heute wieder reguläre Öffnungszeiten

Gute Nachrichten für alle Bade- und Sauna-Fans. Ab heute gelten in HofBad und HofSauna wieder die regulären Öffnungszeiten. Von Dienstag bis Sonntag sind die Einrichtungen ab 9 Uhr ganztags geöffnet. Montags ist das HofBad nur für den Schulbetrieb geöffnet. In Bad und Sauna gilt weiterhin die 2G Plus Regel. Das heißt: Ihr müsst genesen oder geimpft UND zusätzlich getestet sein. Für alle, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben und diese schon länger als 15 Tage her ist, entfällt die Testpflicht.