Hof: Zwei Container brennen kurz hintereinander

Heute haben am frühen Morgen zwei Leichstoffcontainer im Hofer Stadtgebiet gebrannt. Zunächst hat eine Anwohnerin die Polizei gerufen, weil sie einen brennenden Ccontainer in der Bayreuther Straße entdeckt hat. Dabei ist ein Schaden von 100 Euro entstanden. Kurze Zeit später ist ein Container in der Bahnhofstraße in Flammen aufgegangen. Dabei ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht jetzt nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.