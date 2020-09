Hof: Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer

Wer betrunken Auto fährt bringt nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern auch andere. Ein aufmerksamer Zeuge hat das gestern Abend in Hof glücklicherweise verhindert.

Er meldete ein auffällig fahrendes Auto an der Michaelisbrücke und verfolgte es bis in die Theaterstraße. Dort parkte der offensichtlich betrunkene Fahrer, stieg aus und ging zu Fuß in Richtung Longoliusplatz. Der Zeuge folgte ihm bis die Streife eintraf. Obwohl der Mann zunächst abstritt, gefahren zu sein war er zu einem Alkoholtest bereit. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizisten nahmen dem Mann noch vor Ort seine Autoschlüssel ab.