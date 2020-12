Er gehört zu den wenigen Dingen, die in diesen Zeiten noch stattfinden dürfen: Der Hofer Wochenmarkt. Heute ist es allerdings das letzte Wochenende in diesem Jahr, am kommenden Mittwoch – dem Tag vor Weihnachten – schließen die Stände dann endgültig und der Wochenmarkt geht in die Winterpause. Marktmeister Uwe Voigt bedankt sich bei allen, die dem Markt auch in diesem schweren Jahr treu geblieben sind. Im neuen Jahr geht’s dann am 9. Januar weiter.

(Symbolbild)