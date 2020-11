Der Freistaat Bayern hat diese Woche seine neue Hotspot-Strategie vorgestellt. Unter anderem dürfen in Hotspots künftig keine Märkte mehr stattfinden – ausgenommen sind Märkte, bei denen Lebensmittel verkauft werden. Deswegen informiert die Stadt Hof, dass der Wochenmarkt auch im Dezember wie gewohnt Samstags und Mittwochs stattfinden wird – heute sowieso, denn die Beschlüsse von dieser Woche treten erst am Dienstag in Kraft.