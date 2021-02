Hof: vermeintlicher Schulkoffer auf Lettenbachsee sorgt für Großeinsatz

Auch wenn es momentan eisig kalt in der Euroherz-Region ist, auf zugefrorenen Seen ist trotzdem Vorsicht geboten. Gestern Nachmittag wurden Wasserrettungseinheiten und Einsatzkräfte zum Lettenbachsee in Hof alarmiert. Passanten meldeten ein Objekt, das einem Schulkoffer ähnelte, auf dem zugefrorenen See und Spuren die dorthin führten, aber keine zurück. Die Feuerwehr aus Hof machte sich sofort mit einem Schlauchboot auf den Weg zu dem vermeintlichen Schulkoffer. Dort angekommen konnte sehr schnell Entwarnung gegeben werden – Der Schulkoffer war ein ferngesteuertes Auto und eine Einbruchstelle konnte auch nicht ausgemacht werden.

© News 5 / Fricke