In Zeiten der Corona-Beschränkungen scheinen die Nerven bei so manchem Zeitgenossen blank zu liegen. Gestern Nachmittag verwüstete ein 76-Jähriger Mann im Laufe eines Familienstreits den Laden seines 45-jährigen Sohnes in der Hofer Innenstadt und griff diesen noch mit einem Stock an. Der 45-jährige blieb zwar unverletzt – trotzdem ermittelt die Polizei jetzt gegen den 76-Jährigen Angreifer wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.