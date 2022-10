Hof unter Sparzwang: Mehr geht nicht, sagt die Stadt

Das Museum, die Bücherei, die Volkshochschule, Freiheitshalle und Theater: All das sind Orte, die für die Hofer vielleicht nicht lebensnotwendig sind, aber Orte, um Abschalten zu können oder Neues zu lernen. Geht es um den Haushalt einer Stadt, fallen solche Einrichtungen unter „freiwillige Leistungen“. Die Stadt Hof kann, aber muss dafür nicht aufkommen.

Eigentlich hat Hof solche freiwilligen Leistungen im aktuellen Haushaltsplan schon reduziert, nämlich auf 12,5 Millionen Euro. In den vorherigen drei Jahren waren es je durchschnittlich über 14 Millionen Euro. Trotzdem hat die Stadt nun ein Schreiben von der Aufsichtsbehörde bekommen. Die freiwilligen Leistungen seien immer noch zu hoch, berichtet Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Stadtrat. Das will die Stadt so nicht auf sich sitzen lassen und teilt die Einschätzung des Finanzministeriums nicht:

…so Oberbürgermeisterin Eva Döhla.