In Hof hat es heute Mittag gekracht. Ersten Erkenntnissen zufolge, ist ein 80-jähriger E-Bike Fahrer vom Wölbattendorfer Weg aus bei Rot in die Kreuzung Ernst-Reuter Straße eingefahren. Dabei ist er mit einem PKW zusammengestoßen und hat sich schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Straße ist derzeit soweit frei – ein Sachverständiger schaut sich jetzt die Lage an.

(Symbolbild)