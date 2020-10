Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am frühen Montagmorgen in der Landwehrstraße in Hof. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, da ein undefinierbarer Geruch wahrgenommen wurde. Die Feuerwehr vermutete zunächst einen Gasaustritt, jedoch konnten die Messungen keinen Gaswert feststellen. Da sich der Geruch schnell verflüchtigte, beendete die Feuerwehr den Einsatz. Woher der Geruch kam, ist unklar.

